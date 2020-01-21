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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas’ın ‘Dev Projesi’ gün sayıyor

İHA

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve tamamlanmasıyla 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu hizmeti verecek Gümüşlük Mahallesi'ndeki Milas İçme Suyu çalışmaları hızla devam ediyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Aydın DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AK Partili vekillerle alanda incelemelerde bulundu.

Milas’ın ‘Dev Projesi’ gün sayıyor

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve tamamlanmasıyla 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu hizmeti verecek Gümüşlük Mahallesi’ndeki Milas İçme Suyu çalışmaları hızla devam ediyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Aydın DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürü Ömür Özdil, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AK Partili vekillerle alanda incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “Milas ve Yöresi İçme Suyu Temini Projesi” ile Milas ilçe merkezi ve Beçin Mahallesi’nin 2045 yılına kadar içmekullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak. Yapımı DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan Akgedik Barajı’ndan yıllık 5 milyon metreküp su temin edilecek, içme suyu isale hatları ve arıtma tesisi inşaatları tamamlandığında yılda yaklaşık 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.
Proje maliyeti 140 milyon lira
Proje kapsamında 19.640 m isale hattı, 21.000 m/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi bulunduğu, projenin su kaynağı olan ve aynı zamanda 14 bin 800 dekar zirai araziyi sulama amacıyla da hizmet veren Akgedik Barajı’nın içme suyu hissesine düşen maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 64 milyon TL’ olduğu belirtildi. İçme suyu arıtma tesisi ile isale hattının maliyeti sırasıyla 44 milyon TL ve 32 milyon TL olmak üzere içme suyu projesinin toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 140 milyon TL mertebesinde olduğu kaydedildi.
"Milas’a 287 milyon liralık yatırım"
Çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi veren DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta; Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün Milas’a 2003 2020 yılları arasında günümüz fiyatları ile toplam 287 milyon liralık yatırımı gerçekleştirdiğini, planlananlarla birlikte yatırımların 668 milyon lirayı bulmasının beklendiği kaydetti. Balta, "DSİ Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor" dedi.
Tarımın önemli ilçelerinden birisi olan Milas’ta zirai faaliyetlerin daha da gelişmesi için son 17 yılda 287 milyon lira yatırım yapıldığı, ilçeye 2 baraj, 4 sulama tesisi ve 2 adet taşkın koruma tesisi kazandırıldığı belirtildi. Bu arada Çamlıyurt, Çukurköy ve Ortaköy olmak üzere 3 adet HİS Göleti inşaatının da devam ettiğini ve tamamlanmasıyla Hayvanların içme suyunu temin ederek et ve süt verimliliğinde büyük artış sağlayacağı kaydedildi.

MUĞLA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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