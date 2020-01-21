Rus iş adamlarından Ahmet Aras’a ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Rusya'da yaptığı girişimlerin ardından Rus iş insanları Bodrum'dan gelerek Turizm konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

RusyaTürkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Yardımcısı Adam Lyanov, Sport İnvest şirketinin genel müdürü Denis Şafutdinov bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bodrum'a geldi. Ziyaretlerde RusyaTürkiye İş Konseyi Bodrum resmi temsilcisi Hakan Cihaner de hazır bulundu. İlk olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret eden heyet daha sonra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile makamında bir araya geldi. Ziyaretlerde, Rusya ve Bodrum arasında yapılabilecek ekonomik işbirliği ve temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rus iş insanları, resmi ziyaretlerin ardından Bodrum Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi ve BODER (Bodrum Otelciler Derneği) Başkanı Halil Özyurt, BOTAV (Bodrum Tanıtma Vakfı) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, BESİAD ( Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği) Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; Bodrum’da düzenlenen Rus Kültür Günleri’nde tohumları atılan ve ardından BODTO’da imzalanan iyi niyet mektubu ve Başkan Aras’ın Moskova ziyareti sırasında imzalanan protokolle pekiştirilen ilişkilerde yeni bir döneme girildiği ifade edildi.

Antalya’nın artık Rus turistler için sıradan bir yer olduğunu ve farklı arayışlar içinde olduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan RusyaTürkiye İş Konseyi Başkan Ahmet Palankoyev, Bodrum’u kendine özgü yapısından dolayı çok önemsediklerini söyledi. Rusya Ticaret Bakanlığı adına hizmet verdiklerini belirten Palankoyev, “İçinde bulunduğumuz oluşum gereği Türkiye’ye yapılan bütün yatırımlardan haberdarız ve bu yatırımların iş hacminin artması için çalışıyoruz. Bir hedef belirleyerek elimizdeki bütün imkanları bu hedef doğrultusunda kullanmalıyız. Bodrum’un Rusya’da ve dünyada tanıtılması, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Rusya ile gelişerek devam eden ikili ilişkilerin Bodrum ekonomisine ve dolayısıyla Bodrum halkına çok büyük fayda sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi: “Bodrum’da ve ardından Moskova’da gerçekleşen çalışmalarımız bugün meyvesini vermeye başlıyor. Bodrum’un Türkiye’nin Davos’u olma yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız artarak devam ediyor.

MUĞLA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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