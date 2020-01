Milaslılar yemeklerini paylaşmaya davet ediyor

Milas’ta yaptıkları proje ve çalışmalarla dikkat çeken Milas Ülkü Ocakları tarafından yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Milas Ülkü Ocakları tarafından, barınma ve yemek sorunu yaşayanlara yönelik hayata geçirilen proje kapsamında her gün yemek yardımında bulunulacak.

Yapılacak olan çalışma hakkında bilgi aktaran Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül, “Soğuk günlerde yemeğimizi paylaşmaya davet ediyoruz. Milas Ülkü Ocakları olarak sosyal sorumluluk projelerimizden birini daha hayata geçiriyoruz. Haftanın her günü karnı aç olan, sadece selam ve duası ile gelen samimi vatandaşlarımızı, Milas Ülkü Ocaklarına çorba ve günlük olarak çıkacak olan menü yemeğimizi paylaşmaya davet ediyoruz. Soğuk günlerde sıcak yuvamıza ve yemeğimize davetlisiniz. Vatandaşlarımızın özellikle yönlendirmeler açısından duyarlılık ve hassasiyetlerini rica ediyorum” dedi.

Proje kapsamında her gün 18 19.30 saatleri arasında yemek servisi olacak.

