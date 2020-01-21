Dükkana girişleri sakin, çıkışları yıkıcı oldu

Milas’ta bir iş yerini kiralayan şahıslar, dükkan sahibiyle anlaşamayınca iş yerini boşaltmak zorunda kaldılar. Mal sahibiyle problemli bir şekilde ayrılık yaşayan kiracılar, mal sahibinin iddiasına göre dükkanı harabeye çevirdi.

Milas’ta Cumhuriyet Caddesi’nde dükkanı bulunan Kemal G., kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle mağdur olduğunu iddia etti. Dükkanı D. G.’ye kiraladığını, D.G.’nin ise burada arkadaşı Ö. Ç. İle birlikte bir ayakkabı dükkanı açtığını ve işletmeye başlattığı ifade eden Kemal G. “Yaklaşık 8 aydan beri ne yazık kiramı ödemiyorlardı. Ben de yasal yollara başvurup tahliye kararı ile çıkarmak istedim. Yaşanan sürecin ardından dükkanı boşaltmışlar ama resmen yıkıp gitmişler” dedi.

Dükkanda büyük oranda maddi hasar oluştuğunu dile getiren Kemal G. “Avukatımla görüştüm, zararımın ve mağduriyetimin karşılanması için şikayette bulundum. Şu an aramızda devam eden davalara ilaveten bir mahkeme daha açacağım. Vermiş oldukları maddi zararları daha hesaplatmadım ama onun haricinde sadece kiralardan yaklaşık 40 bin lira alacağım var. Avukatım en kısa zamanda icra yoluyla alacaklarımı tahsil etmeye çalışacağını söyledi” dedi.

MUĞLA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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