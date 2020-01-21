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Muğla'da ipotekli konut satışları yüzde 25,6 arttı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla'nın 2019 yılı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Muğla'da ipotekli konut satışları yüzde 25,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla'nın 2019 yılı konut satış istatistiklerini yayımladı.
TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2019 yılında Muğla'da konut satışları yüzde 0,8 azaldı. ipotekli konut satışları ise yüzde 25,6 arttı. Muğla’da konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 oranında azalarak 18 bin 484 oldu. Bu satışların 5 Bin 554’ü ilk satış, 12 bin 930’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 25,6 oranında artış göstererek 4 bin 698 oldu. 4 bin 698 ipotekli satışın 1 bin 522’si ilk satış, 3 bin 176’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 7,4 oranında azalış göstererek 13 bin 786 oldu. Bu satışların 4 bin 32’si ilk satış, 9 bin 754’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Satışı yapılan konutların yüzde 50,2’sini erkekler aldı
2019 yılında satılan 18 bin 484 konutun 9 bin 277’si erkekler tarafından alınırken, 6 bin 767’si kadınlar tarafından, 424’ü bir ya da birden fazla kadın ve erkek tarafından ortaklaşa, 2 bin 016’sı diğer (tüzel kişiler ve yabancılar) alıcılar tarafından satın alındı.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 3,5 arttı
Muğla'da 2019 yılında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında artarak 937 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 8 bin 951 konut satışı ile Antalya, 2 bin 539 konut satışı ile Ankara, 2 bin 213 konut satışı ile Bursa ve 1 bin 696 konut satışı ile Yalova izledi.

MUĞLA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
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