Adana 'da aranan şahıs Menteşe’de yakalandı Adana’da işlediği bir suçtan dolayı arama kararı çıkarılan A.Ş. isimli şahıs Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakalandı.

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Muğla’nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana’da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında araçlarda yaptığı arama çalışmaları sırasında Adana’da işlediği bir suçtan dolayı arama kararı çıkarılan A.Ş. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısın hakkında işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

MUĞLA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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