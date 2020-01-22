Muğla Atletikspor’un kızları bir üst kademede Yıldız Kızlar Türkiye Futbol şampiyonasında Muğla Atletikspor’un kızları oynadığı iki maçı da kazanarak bir üst kademeye çıkmaya hak kazandı.

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Muğla’da devam eden Yıldız Kızlar Türkiye Futbol şampiyonasının 14’üncü grup maçları 4 takım arasında devam ediyor. Oynanan ilk iki maçlarda Muğla Atletikspor ve Denizli Horozkent takımları maçlarını kazanarak bir süt kademeye çıkmaya hak kazındı.

20192020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 14’üncü grup maçlarında Muğla Atletikspor, Köyceğiz Spor Kulübünü 111 yenerken, grubun Denizli takımı Horozkent Spor Kulübü, Bodrum Belediye Bodrumsporu; 130 yenerek ilk maçlarını tamamladı.

Grup maçlarının ikinci gününde Muğla Atletikspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u 30’la geçerken Horozkent Spor Kulübü Köyceğizsporu’u 120 yendi. Bölgesel oynanacak grup müsabakalarının tamamlanması ve puan cetvellerinin tescil edilmesinin ardından, gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda bir üst kademeye yükselmeye hak kazanacak.

MUĞLA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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