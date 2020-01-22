Sarıkaya’da yol bakım çalışmaları tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesinin kırsal mahallelerinden birisi olan Sarıkaya Mahallesi’nde yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları sonucunda iyileştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu tamamlanan 5 kilometrelik Sarıkaya Mahallesi yolu, iyileştirme çalışmaları ile birlikte güvenli ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Muğla genelinde sorumluluk alanlarımızdaki yollarda çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Milas ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi yolunda yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında şarampol bakım çalışması ile yol dolgu çalışmaları ekiplerimizin yoğun mesaisi sonucu tamamlandı.”

MUĞLA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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