Bodrumlu çocuklar 'Halk Süt' içiyor Çocuklar için sokak sokak süt dağıtılıyor

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Halk Süt' projesi kapsamında çocuklara ücretsiz süt dağıtımı devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulmasının ardından Karaova bölgesindeki üreticilerden toplanarak günlük olarak üretilen 'Bodrum Halk Süt', Bodrum genelinde 25 yaş arası yaklaşık bin çocuğa ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşlardan gelen talebin her geçen gün arttığı Halk Süt dağıtımı her gün belirlenen mahallelerde devam ediyor. Sokak sokak tüm Bodrum'u dolaşan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekip, özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılanıyor. Halk Süt arabasının geleceği gün ve saati bilen bazı çocuklar evlerin kapısında bekleyerek sütlerini kendi teslim alıyor. Ailelerde, 'Bodrum Halk Süt'ü çok beğendiklerini ve her hafta çocukları için kapılarına kadar süt getirilmesinden çok mutlu olduklarını söylediler.

Bodrum Halk Süt ayrıca Bodrum Belediye Gıda A.Ş. kafelerinde, pazar yerlerinde ve belirlenen noktalarda satışa devam ediyor.

MUĞLA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.