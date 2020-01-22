Milas’ta nöbetçi eczane sayısı 2’ye çıkarıldı

Milas’ta, eczanelerde yaşanan mağduriyet üzerine nöbetçi sayısı ikiye çıkarıldı.

Milas ilçesinde kış aylarıyla birlikte yaşanan gribal enfeksiyon vakalarında artış nedeniyle, bir süredir nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanıyordu.

Bunun üzerine harekete geçen Muğla Eczacı Odası, 25 Ocak Cumartesi’den başlamak üzere her hafta sonu CumartesiPazar günleri bir olan nöbetçi eczane sayısına bir adet daha ekleme yapma kararı aldı. Buna göre, 24 saat açık olan nöbetçi eczane yanına, sabah 08.0000.00 saatleri arasında belirlenen başka bir nöbetçi eczane de hastalara hizmet verecek. Hasta yoğunluğuna göre, nöbet saati uzatılabilecek. Nöbetçi eczane seçiminde, hastaneye ve ilçe merkezine yakınlık kriterleri de vatandaşın lehine düzenlenecek. İki nöbetçi eczane uygulaması mart ayına kadar devam edecek. Ayrıca, yazılım sisteminden kaynaklı ereçete uygulamasının da yaygınlaştırılması için Muğla İl Sağlık Müdürlüğü düzenlemeler yapacak.

MUĞLA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.