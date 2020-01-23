Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’nden ziyaretler

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği yöneticileri, Milas’ta yakın zaman içerisinde göreve başlayan kurum yöneticilerini ve Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret etti.



Milas Yörük Obaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milas’ta göreve başlayan Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya’ya “hoş geldiniz” ziyareti gerçekleştirdiler.

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı da ziyaret eden Turgut ve dernek yöneticileri ziyaret sırasında çalışmaları hakkında bilgi aktararak, “Milas Yörük Obaları Kültür Derneği olarak; derneğimize gönül verenlerle birlikte yörük kültürünü yaşatmak ve tanıtmak, geçmiş ile geleceğimize köprü olmak, gelecek nesillere aktarmak için Ata’larımızın yadigârı olan otağ çadırımızı oluşturduk” dediler.

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Yapar ve Milas İlçe Emniyet Müdürü Akkaya’ya yeni görevlerinde başarılar dilediler.

MUĞLA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.