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Marmaris Şehir Stadı tertemiz oldu

İHA

Marmaris'te resmi futbol maçlarının yapıldığı Şehir Stadı'nın temizlik işine Marmaris Belediyesi el attı. Belediye stadı tertemiz yaptı.

Marmaris Şehir Stadı tertemiz oldu

Marmaris’te resmi futbol maçlarının yapıldığı Şehir Stadı’nın temizlik işine Marmaris Belediyesi el attı. Belediye stadı tertemiz yaptı.
Marmaris Şehir Stadı’nda resmi maçlar tekrar oynanıyor. Ancak temizlik ve hijyen konusunda eksikler fark edilince sorunlara Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Adeta çöple dolan tribünlerin altını temizleyen ekipler seyircilerin kullandığı tuvaletleri hijyenik hale getirdi. Stadın etrafında büyüyen otları temizleyen belediye ekibi ayrıca çeşitli noktalara da çöp kutuları yerleştirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye yetkilileri, “İlçemizde futbol maçlarının oynandığı Şehir Stadı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yetkisinde. Ancak mevcut sıkıntıları görünce bizim yetkimizde değil diyemezdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gereken temizlik ve bakım çalışmasını gerçekleştirdi. Bu çalışma rutin olarak devam edecek. Sporseverlerden de isteğimiz stadı temiz tutmalarıdır” ifadesini kullandı.

MUĞLA

23 Ocak 2020 Perşembe

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