Kavaklıdere’de Türk Halk Müziği Ezgileri

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından Kavaklıdere’de düzenlenen konserde konuklar müziğe doydu.

21 Ocak’ta Kavaklıdere Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen konserde koro Şefliğini Serkan Yıldız yaparken, Aysun Eldeniz Çelik ve Ayhan aydın solist olarak sahne aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği gerçekleştirdiği konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

MUĞLA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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