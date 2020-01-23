Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın depo

içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde meydana geldi. Mutfaktaki ocaktan kaynaklandığı düşünülen yangın sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın depo içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.