Kapiz: "Aylık 70 Bin lira gelir, 180 Bin lira giderimiz var"

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve yönetim kurulu, Muğla merkez basını ile bir araya geldi.

Bakanlıkla yaptığı görüşmeleri aktaran Başkan Kapiz, "Gelirlerimiz geçen yıla göre 500 Bin lira azaldı. Bizim 70 Bin lira aylık gelirimiz, 180 Bin lira da aylık giderimiz var. Her ay 110 Bin lira bulmamız gerekiyor. Toplam borcumuz ise 3,5 milyon lira" diye konuştu.



Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, "Spor Bakanımıza Ankara'da Muğlaspor ile ilgili tüm sıkıntılarımızı ilettik. Ben söz aldığımda Ortaköy'deki araziyi söyledim. Gençlik Spor Bakanlığı'na geçtiğini dile getirdim. Daha önceden kendisine Marmaris'te sunduğumuz Ortaköy ile ilgili projeyi anlattım. 'Burayı bize yılda bir kaç ay kullandırabilirseniz Muğlaspor olarak yararlanabiliriz. Ortaköy bir kamp merkezi olabilir. Ben tüm hamallığını yapmaya hazırım' dedim. Bakanımız bize Muğla'da bu konuyu masaya yatıralım dediler" dedi.



Kapiz, "İkinci olarak Muğla Aatatürk Stadında gece maçı yapamadığımızı söyledim. Jeneratör konusunda destek istedik. Ayrıca stadın bakımı ile ilgili destek istedim. Akyol'daki tesisimizin üstüne 2 kat daha çıkabiliyoruz. Bu projelerimiz şuan federasyonda. Alt yapıda oynayan çocuklarımız için barınma problem oluyor. Bu nedenle odalarını elden geçirerek iki kat daha çıkmamız gerekiyor. Biz bu konularda Muğlaspor olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sayın valimizle görüşmemizin ardından soyunma odaları ile ilgili çalışma başlatıldı. İki konteyner hazırlandı" diye konuştu.



Erol Kapiz, "Bakanlık görüşmelerimizde statlara, maçlara seyirci çekebilme konusunda danıştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ziyarette bulunacağız. Okullarda tenefüs zillerinin Muğlaspor Marşı olarak çalınması konusunda konuşulmuştu. Zil konusunu çok önemsiyoruz. Bu çocuklara dokunmamız, Muğlaspor'u aşılamamız lazım. Her evde bir Muğlasporlu olması için çalışmalarımız devam edecek. 11 farklı spor dalında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye ifade etti.



Kulüp Başkanı Kapiz, "Devre arası 4 futbolcu aldık. Toplam 7 futbolcuyu gönderdik. Kulübün bu dönemde 350 Bin lira karı oldu. Ekonomimizi düşünmek zorundayız. Paramızı çarçur etmiyoruz. Maalesef gelirlerimizde düşme var. Özellikle bu sene Akyaka'daki kafemiz Ula Belediyemize geçti. Tekrar bize verilecek. Her sene Büyükşehirden aldığımız 120 Bin liralık malzeme yardımı müfettişler nedeniyle kesildi. Valilikten aylık 38 Bin lira geliyor. Büyükşehirden 17 Bin 500 lira. Bunun 12 Bin lirası bize şuan gelmiyor. Altyapıdaki oyuncuların yol giderini Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. Menteşe Belediyesi'nden ise 25 Bin 500 lira her ay bize katkı var. Sabit gelirlerimizi arttırmamız gerekiyor. Kaymakamımız Caner Yıldız da bize elinden gelen desteği veriyor. Geçen hafta Akbük ve Turnalı sahili için başvuruda bulunduk. Muğlaspor'un işletmesi daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bize buraları layık görürlerse bu paralar spora harcanmış oluruz" dedi.



Kapiz konuşmasının son bölümünde, "Bizim belediye takımları ile mücadele etmemiz zor. Bizim 70 Bin lira aylık gelirimiz, 180 Bin lira da aylık giderimiz var. Her ay 110 Bin lira bulmamız gerekiyor. Bu iş böyle gitmez. Göreve geldiğimizde 4 Milyon borcumuz vardı. Bunun 1,5 milyonunu ödemiştik. Şuan 3,5 milyona çıktı. Mayıs ayına kadar bunu 2,5 milyonun altına düşürmeye çalışacağız. İstifa konusunda ise bizim Muğlalılara bir sözümüz var. Projelerimiz var. Bu saatten sonra başkan değiştirmek Muğla'ya ve Muğlaspor'a ihanettir. Muğlaspor'u bırakma değil, Muğlaspor'a sahip çıkma zamanıdır" diye konuşmasını bitirdi.

