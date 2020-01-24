Egenin namlı develeri Selimiye’de buluşacak

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi himayesinde Selimiye Deveciler Derneği organizasyonunda Ege’nin adından söz ettiren güreşlerinden olan 12. Selimiye Deve Güreşleri halka ücretsiz olarak Selimiye’de bu hafta sonu gerçekleşecek.

Ege bölgesi namlı develerinin yer alacağı güreşler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat himayesinde Selimiye Deveciler Derneği tarafından yapılacak. Yılın iddialı deve güreşleri arasında yer alan Selimiye Deve Güreşleri halka açık ücretsiz düzenlenecek.

12. Selimiye Deve Güreşi, 26 Ocak Pazar günü Selimiye Küçüktepe mevkii sanayi karşısındaki alanda gerçekleşecek.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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