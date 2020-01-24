Fethiye'de çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; Çamköy Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle yangın ahırın bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını 2 saate kontrol altına alındı.

Yangında bahçedeki bir araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangında, 150 saman balyası da yandı.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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