Minik yelkenciler sömestr tatilini kampta geçiriyor yapıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yelken kulübü öğrencileri yarıyıl tatilini antrenman yaparak geçiriyor.

Ankara’dan gelen ve Marmarisli oluşan yaşları 6 ile 17 arasında değişen 20 yelken kulübü öğrencisi yarışlar için antrenmanlarına devam ediyor. Çoğunluğu ortaokul öğrencisi kızlardan oluşan minik yelkenciler günün sekiz saati ilçe körfezinde tur atarak deneyimlerini artırıyor. Ankara’dan 10 ve Marmarisli 10 olmak üzere toplam 20 öğrenci, antrenörleri eşliğinde teknik ve pratik eğitimlerini alıyor.

2019 Aralık ayında Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen “Rodos Kış ve Yeni Yıl Yelken Yarışması” kapsamında ülkemizi temsil eden öğrenciler birincilikle dönmüşlerdi. Lazer ve optimist dallarında Marmaris, Muğla, Türkiye’ni çeşitli şehirlerinde yarışmalara katılan öğrenciler, önümüzdeki aylarda Slovenya’da düzenlenecek yelken yarışlarında ülkemizi temsil edecek.



Eski milli yelkenci antrenör Doğa Serhan Akalın, “Sömestr kapsamında kamp programı hazırladık. Kardeş kulübümüz Ankara Yelken Kulübü burada. Onlarla beraber sıkı bir kamp eğitimimiz olacak. Nisan ayında Slovenya’da yarışmalara katılacağız. İlçemiz, il ve Türkiye çapında sürekli yarışmalar oluyor. Antrenmanlarımız sonrası bu yarışlara iştirak edeceğiz’’ dedi.

Ankara Yelken Kulübü yöneticisi Ali Çamur da, "Bizim Ankara’da denizimiz olmamasına rağmen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, çocuklarımızı buraya getirerek önümüzde ki yarışlar için hazırlıyoruz. Serhan Hocamız ile katıldığımız tüm yarışlardan çok güzel dereceler elde ettik, bundan sonra da başarılarımız devam edecektir’’ dedi.



Güney Ege Yelken Kulübü Şube Başkanı Haluk Sevgen ise, "Bu sene kardeş kulüpler ile birlikle çalışmaya ve yarışmaya başladık hem eğitim çeşitliği hem de ekip olmak adına güzel bir yaptığımızı düşünüyorum. Biz kulüp olarak çok büyük başarılara imza attık, ülkemizi ve ilçemizi temsil etme gururuna ulaştık şartlarımız iyileştikçe başarılarımız da artacaktır’’ diyerek yeni yarışlara hazır olduklarını belirtti.



Ankara’dan gelen öğrenciler de, "Ankara çok soğuk. Bizim gölümüz vardı dondu, burada olup zaten daha önce birlikte yarıştığımız arkadaşlarımız ile olmak çok güzel. Havalar şansımıza güzel gidiyor çalışmalarımız çok keyifli önümüzde ki yarışlarda daha iyi olacağız’’ dediler.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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ÖĞLE 13:23

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