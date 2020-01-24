Başkan Tokat, devam eden yeni yol çalışmalarını yerine inceledi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yeni yapılmakta olan Milas Devlet Hastanesi ulaşım yolunda incelemelerde bulundu.

600 metre uzunluğunda,5 metre yüksekliğinde taş duvar işinin tamamlandığını belirten Başkan Tokat; İkinci etap olarak sıcak asfalt kaplama, orta refüj ve kaldırım düzenleme çalışmasına başlanacağını söyledi.

Yeni Devlet Hastanesi’nin yakında hizmete gireceğinizin altını çizen Başkan Tokat; Uzun süredir tartışılan ulaşım yolu hepimizin malumudur diyerek açıklamalarda bulundu. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık, Kara Yolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kuruluşlarla değişik toplantılar yapıldığını belirten Başkan Tokat; “Yeni hastane yolumuzun sorununu çözebilme adına çok değerlendirmeler yaptık. İmar yolu üzerinde bu sorunun çözülmesi ile ilgili süreç devam ediyor. Konu bizim de takibimizde. Milletvekillerimiz ve Bakanlığımız bu sürece desteklerini sürdürüyor. Yeni hastanenin vatandaşımızın hizmetine girmesiyle birlikte yol ihtiyacının bir an önce karşılanması adına imar yolu haricin de fiili durumu değerlendirerek mevcut yolda çalışmamıza başladık. Milas Belediyesi olarak 600 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde istinat duvarı çekerek yolu hazır duruma getirdik” dedi.



Çalışma yapılan yolun müteahhit firma tarafından ulaşım yolu olarak düzenlenmiş bir yol olduğuna dikkat çeken Başkan Tokat, “İmar planındaki yol bu değildir. Belirttiğim gibi İmar yolu çalışmaları devam etmekte. Biz halkımızın hastane hizmetlerinden yararlanması adına Milas Belediyesi olarak duruma el attık ve mevcut yolda çalışma başlattık. İstinat duvarımız bitti. Şimdi sıcak asfalt kaplama, orta refüj ve kaldırım düzenleme çalışmasına başlıyoruz” dedi.



Yaklaşık 20 metre genişliğinde bir yolun yapıldığına değinen Başkan Tokat, “Yeni hastanemize yakışır yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamen Milas Belediyesinin imkanları ile bunu yapıyoruz. Daha öncelerinde sayın Cumhur Başkanımızın bölgemizi ziyaretlerinde sağlık hizmetinin bir an önce devreye girmesi adına, ‘gerekirse vurur geçeriz’ demişti. Bizde Cumhurbaşkanımızın sözüne uyarak İmar yolunu beklemeksizin vurduk geçtik. Memleketimiz, vatandaşımız ve yeni hastanemiz için hayırlı olsun” dedi.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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