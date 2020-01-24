Patenle tehlikeli yolculuk

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fethiye'de patenli gencin, akan trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntüde patenli gencin, seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak, kaydığı görülüyor. Araçlarla birlikte kırmızı ışıkta bekleyen genç, sürücü yön değiştirince diğer araçlara geçerek, yolculuğunu metrelerce sürdürüyor. Patenli genç, seyir halindeki başka otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, aniden karşı şeride geçip, gözden kayboluyor.



MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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