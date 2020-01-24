Patenli gencin tehlikeli yolculuğu Trafikte seyreden araçlara tutunarak yolculuk etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, trafikte hareket halindeki farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu tepki topladı.

Fethiye’de trafikte seyir halindeki olan farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli bir gencin seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu metrelerce sürdürüyor.

Kazaya davetiye çıkaran patenli genç seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, aniden karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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