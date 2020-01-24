'Toprak Dede' için fidan diktiler

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm personel ve öğrencileri ile birlikte 20 Ocak'ta hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın uğurlandığı gün 81 ilde 8 Bin 100 fidanı toprakla buluşturuldu.

Muğla'da Muğla Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte; Türkiye'de toprağın değeri, erozyonla mücadele, ağaçlandırma ormanlara sahip çıkma noktasında farkındalığı artırmada öncü bir rol üstlenen merhum Hayrettin Karaca anısına 100 fidan dikildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurular ile aileler ve öğrenciler bu anlamlı etkinliğe katıldılar. Ara tatil sebebiyle fidan dikimi etkinliğini öğrenciler velileri ile birlikte evlerinin bahçesinde, balkonlarında saksılarda, okul bahçelerinde gerçekleştirdiler. Çocuklar büyüklerinin yardımıyla diktikleri fidanlara minik elleriyle toprak atarak can suyu verdiler.

İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde, Toprak Dedemizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bugün öğrencilerimizle ve velilerimizle birlikte fidan dikiyoruz. Tema Vakfının Kurucusu ve Onursal Üyesi Merhum Hayrettin Karaca'ya, ilimizde gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ve örnek etkinlikle veda etmek istedik. Hayrettin Karaca diktiği ve diktiğimiz fidanlarda daima yaşayacak. Onun ülkemiz için yapmış olduğu hizmetler inanılmaz büyük. Yaşamını toprağa, doğaya, canlıya, vatanımıza adadı. Ona minnettarız. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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