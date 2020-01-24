Deniz suyu 30 metre çekildi Ula’nın sahil beldesi Akyaka’da hava şartlarına bağlı olarak deniz suyu 30 metre çekildi. ...

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde deniz suyu mevsimsel hava şartları nedeniyle yaklaşık 30 metre çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı fırtına uyarısından sonra başlayan çekilme bugün öğle saatlerinde devam etti. Deniz suyu çekilmesinin EkimNisan ayları arasında belli aralıklarla sürdüğü açıklanırken, son günlerde meydana gelen depremler ile bir alakasının bulunmadığı, fırtına ve yağmur gibi doğal olaylar esnasında gelgit olaylarının yaşanabileceği açıklandı.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

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