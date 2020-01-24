Büyükşehir personeline “Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları” eğitimi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan personele yönelik “Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları” konulu eğitim programı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kızılağaç Makine İkmal Şantiyesinde düzenlenen eğitim programında; akaryakıtın özellikleri, yangın tüpü kullanımı ile yangına müdahale, acil durum anında yapılması gerekenler, akaryakıtın sağlık açısından tehlikeleri, güvenli dolum kuralları hakkında bilgiler verildi.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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