Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor'la oynayacak

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilerek son 4 karşılaşmasından puan alamayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Veli Karakaya'nın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalıları Emre Özkan ile Oğuzhan Türk maçta görev alamayacak.
MUĞLA
25 Ocak 2020 Cumartesi
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