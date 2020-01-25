Fethiye Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı

Fethiye Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler Elazığ'a gönderilecek. Elazığ’daki vatandaşlara yardım etmek isteyen Fethiyeliler, yardımlarını Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi ve Günlükbaşı’ndaki Dükkan Senin mağazasına getirmesi gerekecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem sonrası Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın talimatıyla Fethiye Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Fethiye Belediyesi hazırlanan yardım aracında, battaniye, kuru bakliyat, kışlık kıyafetler, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi birçok ürün bulunacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Dün Elazığ'da gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmişte büyük depremler yaşamış bir şehir olarak depremden etkilenen tüm yurttaşlarımızın acısını paylaşıyoruz.Yardım kampanyamızdan topladığımız tüm ürünleri Elazığ’a götüreceğiz. Akut bu konuda hazır. Gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu yardımlar Elazığ’lı kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olur. İnşallah bundan böyle bir daha böyle acılar yaşamayız” dedi.



MUĞLA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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