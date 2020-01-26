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Bodrum’un yeni tanıtım stratejisi dijital mecra ve sosyal medya

İHA

Bodrum'da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, önemli açıklamalarda bulundu. Ceylan dijital mecralarda ve sosyal medya üzerinden de yeni tanıtım projeleri üzerinde çalıştıkların ve Bodrum'a sezonda daha fazla direk uçuş açılması, iç hat uçuşlarını arttırılması ve kış dönemimde charter uçuşlarının devam etmesi için hızlı bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Bodrum’un yeni tanıtım stratejisi dijital mecra ve sosyal medya

Bodrum’da görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, önemli açıklamalarda bulundu. Ceylan dijital mecralarda ve sosyal medya üzerinden de yeni tanıtım projeleri üzerinde çalıştıkların ve Bodrum’a sezonda daha fazla direk uçuş açılması, iç hat uçuşlarını arttırılması ve kış dönemimde charter uçuşlarının devam etmesi için hızlı bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.
BOTAV Genel Sekreterliği görevine getirildikten sonra ilçe tanıtımı için hızlı bir çalışma temposuna giren Ceylan, fuarların yanı sıra dijital mecralarda ve sosyal medya üzerinde de çalışmalara başladı. Özellikle kış aylarında da direk uçuş sağlayacak planlamaları gazetecilerle paylaşan Ceylan, Bodrum tanıtımı için tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi.
Vakfın Cevat Şakir İş Merkezi’ndeki binasında basın mensupları ile bir araya gelen Serkan Ceylan, şunları dile getirdi: “Yeni dönemde BOTAV’ın daha önceden planladığı yurtdışı fuar takvimi çerçevesinde önemli turizm fuarlarına katılımlarımız devam ediyor. Yapılan tüm tanıtımlarda özellikle o bölgedeki pazar paylarımızı, o ülkedeki müşteri profilinin Bodrum turizmine yansımalarını, bu bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde oluşturacağımız, 2025 tanıtım stratejisi çerçevesinde gözlemlerimizi ve o piyasadaki profesyonellerden aldığımız verileri derleyerek muhtemelen Nisan ya da Mayıs ayı içerisinde bütün STK’larla paylaşacağımız ve birlikte geliştireceğimiz turizm stratejik planını oluşturacağız. Bunun haricinde birebir destinasyon bazlı çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.
Bodrum’dan charter seferlerinin başlatılması ile ilgili çalışmalarının olduğunu dile getiren Ceylan, “Şu anda turizmin en önemli ayağı ulaşım, uçuş ayağı olmadan turizm pazarındaki yerimizi geliştirmemiz mümkün değil. Kış döneminde Bodrum ekonomisi ve turizm ekonomisinin canlanması için 2021 ve 2022 dönemlerinde Bodrum’dan charter seferlerinin başlatılması ile ilgili geniş katılımlı bir altyapı kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
Dış hatlar terminali kış döneminde açılması için çalışacağız
MilasBodrum Havalimanı dış hatlar terminalinin kış döneminde kapalı olması hakkında da konuşan Serkan Ceylan, “Pist inşaatı start aldı. Şu anda inşaat tekrar başladı. Dış hatlar terminalimizin kış döneminde kapalı olması ve yurtdışından gelen uçuşların dış hatlar terminalinden yapılamıyor olması şu anda bizim üzerinde en çok durduğumuz konu. İnşallah yurtdışı uçuşlarının biraz daha gündeme gelmesiyle önümüzdeki kış döneminde yaklaşık 1516 yıldır kapalı olan dış hatlar terminalini aktif hale getrmiş olacağız” diye konuştu.
Didim’i Bodrum diye pazarlıyorlar
Aydın’ın Didim İlçesinin kimi tur şirketlerince Bodrum adıyla pazarlandığını dile getiren BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, şunları ifade etti: “Yurtdışından Milas Bodrum Havalimanı’na gelen inişlerde Didim’e olan mesafesinden dolayı, Bodrum Havalimanı adıyla Bodrum olarak pazarlanıyor. Bu özellikle yabancı ajanslarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Bodrum markasının büyüklüğünün doğru bir şekilde yansıtılabilmesi için yabancı operatörlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonraki dönemde mutlaka Bodrum markasının diğer markalarla karşılaştırılmaması için girişimlerimiz devam edecek. Onlar da zaten bunu fark ettiler ve bunla ilgili çalışma yapmaya başladılar.”
British Museum’da Bodrum daha iyi vurgulanacak
Bodrum’dan Mozole parçalarının götürüldüğü British Museum ile ilgili de çalışmalarının olduğunu ifade eden Ceylan, şu sözlere yer verdi: “Başkanımız Ahmet Aras’la birlikte yaptığımız Londra ziyaretinde Bodrum adının British Museum’da yeterince vurgulanmadığını, parçalarının Bodrum’dan götürüldüğünün yeterince vurgulanmadığını öğrendik. Bununla ilgili British Museum nezdinde Bodrum’un daha net bir şekilde, Halikarnassos’un şu andaki karşılığının Bodrum olduğunun net bir şekilde belirtilmesi ile ilgili bir talebimiz oldu. Başvurumuzu önümüzdeki dönemde yapacağız. Şu anda hazırlıkları devam ediyor. İnşallah bunu kabul ettirebilirsek gerçekten Mozole’den çıkan parçaların Bodrum’a ait olduğunu anlatarak orada Bodrum’un tanıtımına katkıda bulunacağımızı düşünüyorum.”

MUĞLA

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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