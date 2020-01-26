Bodrum’da binaların dış cepheleri güzelleşecek

Bodrum Belediyesi, kent estetiğini korumak ve güzelleştirmek amacıyla bir kampanya başlattı. “Kent Estetiği, Bodrum’un Geleceğidir” sloganı ile başlatılan kampanya çerçevesinde esnafa ve vatandaşa “Binalarınızın dış cephesini 1 Mayıs 2020 tarihine kadar güzelleştirin” çağrısı yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm sezonu öncesinde Bodrum’daki binaların dış cephelerini ve Bodrum sokaklarını güzelleştirerek kentin özgün dokusunu ve estetiğini ortaya çıkaracak bir hareket başlattı. Bodrum’daki tarihi tescilli yapıları özgün mimarisine geri döndürmek için projeler hazırlatan Aras, bir taraftan da vatandaşa ve esnafa “Binalarınızın dış cephesini güzelleştirin” çağrısı yaptı.

Bodrum’un tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ile örtüşen bir kent estetiği olması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Binlerce yıldır farklı medeniyetlerin izleriyle zenginleşen, her medeniyetten iz taşıyan büyüleyici bir kentte yaşıyoruz. Dünyada bir benzeri daha olmayan Bodrum’un bu zenginliğine paralel bir kent kimliği görüntüsüne kavuşması gerekiyor. Bunun için de görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırmamız ve Bodrum’un özgün kent kimliğine, mimarisine, estetiğine uygun yeni düzenlemeler yapmamız lazım. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir ve Belediye olarak biz bu projenin öncüsüyüz. Ancak vatandaşımızdan da destek bekliyoruz. Herkes evinin, iş yerinin dış cephesini temizler ve güzelleştirirse, Esnafımız, görüntü kirleten gölgelikleri, tabelaları kaldırarak yenilerse Bıdrum'umuz çok daha güzel bir kent olur. Çarşılarımız eski güzelliğine kavuşur.” diye konuştu.

Sorumluluk sahibi herkesin Bodrum için hareket etmesi gerektiğini belirten Başkan Aras, "Buraya ilk defa gelen insanların en çok dikkatini çeken şeylerin başında iki katlı beyaz evlerimiz gelir. Yıllar önce alınan imar planı kararı ile adeta Bodrum'un geleceği kurtuldu ve dikey yapılaşmanın önü kesildi. Ancak bugün baktığımızda Bodrum'u Bodrum yapan değerlerden olan evlerin önce çivit mavisi kayboldu ardından da neredeyse beyazlığı. İşte bu estetik dokuyu yeniden kazanmak bizim elimizde ve artık Bodrum'un geleceği için herkesin evlerinin, işletmelerinin dış cephelerini güzelleştirme zamanı geldi." dedi.

Bodrum Belediyesi, kent estetiğini güzelleştirmek amacıyla başlattığı kampanyayı bilboardlar ve sosyal medya aracılığıyla halka duyurdu. Kampanyanın 1 Mayıs gününe kadar devam edeceği belirtildi.

MUĞLA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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