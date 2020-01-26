Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi: Ölümle tehdit etti, kurtulmaya çalıştım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi: Ölümle tehdit etti, kurtulmaya çalıştım

DHA

- ISPARTA'da, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce getirildiği polis merkezinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güleda, Zafer Pehlivan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirttiği ifadesinde, "Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti. Zafer'den kurtulmaya çalıştım" dedi.

- ISPARTA'da, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce getirildiği polis merkezinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güleda, Zafer Pehlivan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirttiği ifadesinde, "Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti. Zafer'den kurtulmaya çalıştım" dedi.
Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay günü, Zafer Pehlivan'ın sokak ortasında dövdüğü Güleda'yı "Haydi şikayetçi olsana olabiliyorsan" diye tehdit ettiği ve Güleda'nın 18 Kasım'ın ilk saatlerinde polis ekiplerince getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'nde verdiği ifade ortaya çıktı.
'ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE TEHDİT ETTİ'
Güleda, zilin çaldığını, kapıyı açtığında Zafer Pehlivan'ı karşısında gördüğünü ve konuşmak için içeriye aldığını anlattığı ifadesinde şunları söyledi:
"Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.30'a kadar 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer'i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer'den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45'te burada beni yumruk ve tekmeyle darbetti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112'yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darbetmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikayetçi değilim. Zafer'in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum."
'6284 SAYILI YASA KOLLUK KUVVETLERİNİ HAREKETE GEÇİRMELİ'
Cankel ailesinin Muğla'daki avukatı Alev Öztürk, "Güleda'nın adli muayene raporunda boğazındaki iz, dudağındaki patlak yüzündeki darp izleri çok net bir şekilde bulgu olarak yer alıyor. Polise verdiği ifadesinde Zafer Pehlivan tarafından ölümle tehdit edildiğini net bir şekilde anlatıyor. Sanık ise Güleda'yı istemeden darbettiğini ve pişman olduğunu söylemiş. Bunun üzerine her ikisi ifadesi alındıktan sonra bırakılıyor. Gülede'ya polis merkezinde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kapsamında form doldurtuluyor. Tüm bunlara rağmen Zafer Pehlivan serbest bırakılıyor. 6284 sayılı yasa kolluk görevlilerince uygulanmıyor. Bu yasa doğrultusunda kolluk kuvvetleri harekete geçmelidir. Tedbir kararlarının uygulanması için şikayet zorunlu değildir. Bu yasayı uygulamak yerine tartışmaya açanlarda bir şekilde bu cinayetin sorumlusudur" dedi.

MUĞLA

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zeytinyağı hırsızı polislerin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Zeytinyağı hırsızı polislerin dikkati sayesinde ...
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-3
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: ...
Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı
YEREL HABERLER Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi takla attı: 11 yaralı
Bodrum’da binaların dış cepheleri güzelleşecek
YEREL HABERLER Bodrum’da binaların dış cepheleri güzelleşecek
68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını ...
Bodrum’un yeni tanıtım stratejisi dijital mecra ve sosyal medya
YEREL HABERLER Bodrum’un yeni tanıtım stratejisi dijital mecra ve ...
Marmaris'te apart oteller apartman oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te apart oteller apartman oldu
Seydikemer’de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Seydikemer’de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ...
12.MIYC Kış Trofesinin ikinci ayağı başladı
YEREL HABERLER 12.MIYC Kış Trofesinin ikinci ayağı başladı
Muğla için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Muğla için bir araya geldiler
Fethiye Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Fethiye Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası ...
Muğla'dan Elazığ'a 5 araç, 30 personel gönderildi
YEREL HABERLER Muğla'dan Elazığ'a 5 araç, 30 personel gönderildi
Belediye personeline vergi usul kanunu eğitimi verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline vergi usul kanunu eğitimi ...
Bodrum Belediyesi Elazığ’a yardım için harekete geçti
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Elazığ’a yardım için harekete geçti
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ömür Özdil atandı
Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor'la oynayacak
YEREL HABERLER Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor'la oynayacak
Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı
YEREL HABERLER Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı
Büyükşehir personeline “Akaryakıt Ürün Bilgisi, Güvenli Dolum Kuralları” eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline “Akaryakıt Ürün Bilgisi, ...
Muğla Büyükşehir 6 yılda 13 bin 817 engelli taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Nakil hizmetinden 2019 yılı içerisinde engelli vatandaşlar 4 Bin 634, 2015 yılından bu yana ise toplam 13 Bin 817 kere yararlandı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir 6 yılda 13 bin 817 engelli ...
Muğla’da motosikletli trafik tim sayısı 75’e çıktı Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerine 18 yeni motosikletli tim dahil olurken, motosikletli tim sayısı 75’e çıktı.
YEREL HABERLER Muğla’da motosikletli trafik tim sayısı 75’e ...
Marmaris Belediyesi Karadinç’i andı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Karadinç’i andı
Doç. Dr. Özçelik: Akyaka'daki deniz çekilmesi sıra dışı bir durum değil
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özçelik: Akyaka'daki deniz çekilmesi sıra ...
Deniz suyu 30 metre çekildi Ula’nın sahil beldesi Akyaka’da hava şartlarına bağlı olarak deniz suyu 30 metre çekildi.
YEREL HABERLER Deniz suyu 30 metre çekildi Ula’nın sahil beldesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X