Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı

Ortaca’da, yaralı halde Dalyan Kanalı’na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Dalyan iskelesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi kaçarken yaralı halde Dalyan Kanalı’na düştü.

Kedinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu Ortaca Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kediyi kurtardı.

Kedi, bakım evinde tedavi altına alındı.

MUĞLA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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