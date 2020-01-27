Milas'tan 7 proje ile büyük başarı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, geçtiğimiz yıl hazırlanan 7 projenin desteklemelerden faydalandığını belirterek, “2019 yılındaki 5 teknik destek döneminin tamamında 5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 Rehberlik Araştırma Merkezi olmak üzere toplamda 7 projemiz destek almaya hak kazandı” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ve desteklenmeyi hak eden projeler 2019 yılına damga vuran çalışmalar olmuştu.

Projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi aktaran Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemiz mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla Meslek Lisesi meslek dersi öğretmenlerine yönelik olarak hazırladığımız Autocad eğitimi ve Milas Rehberlik Araştırma Merkezimiz tarafından hazırlanan Özel Bireylerde Cinsel Eğitim projelerimiz Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenmeye hak kazanmıştı. Bu projeyle birlikte Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılındaki 5 teknik destek döneminin tamamında toplamda 7 projemiz destek almaya hak kazandı” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 1. Teknik Destek döneminde Robotik Kodlama Eğitimi Projesi’nin, 2. Teknik Destek döneminde 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi Projesi’nin, 3. Teknik Destek döneminde İnovasyon Eğitimi Projesi’nin, 4. Teknik Destek döneminde Android Uygulama Geliştirme Eğitimi Projesi’nin, 5. Teknik Destek döneminde Rehberlik Araştırma Merkezi’nin Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi Projesi’nin, 6. Teknik Destek döneminde AutoCAD Eğitimi Projesi’nin ve 7. Teknik Destek döneminde Rehberlik Araştırma Merkezi’nin Özel Bireylerde Cinsel Eğitim Projeleri’nin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Bal, proje hazırlanma aşamasında görev alan tüm personellerine teşekkür etti.

MUĞLA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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