Büyükşehir ve Fethiye Belediyesinden Üreticiye ‘Üzüm bağı’ desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, ilimizin şaraplık ve sofralık üzüm üretiminin en yoğun yapıldığı bölgelerden biri olan Yeşilüzümlü Mahallesinde yeni üzüm bağı kuruyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal üretim ve Kooperatif desteklemelerine yönelik projeleri hız kesmeden devam ediyor. Kıl keçisi dağıtımı, süt tankı desteklemesi, çeşitli fidan dağıtımları, arıcılık ve balıkçılık desteklemeleri gibi birçok alanda üreticiye yönelik projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde üzüm bağı kuruyor.

Fethiye ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinden ortak çalışma

Muğla’nın şaraplık ve sofralık üzüm üretiminin en fazla olduğu bölgelerden biri olan Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 17 dekarlık alan üzerine Koleksiyon Bağı oluşturuluyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak üzüm fidanlarının dikileceği arazide yaklaşık 70 çeşit asma fidanının bulunuyor. Fethiye Belediyesinin büyük destek sağladığı proje ile hem bölgenin yerli üzüm çeşitleri koruma altına alınacak hem de üreticilerin aşı kalemi, asma fidanı olarak faydalanabileceği bir alan oluşturulması amaçlanıyor. Modern bağcılık uygulamalarının, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yapılacağı koleksiyon bağı aynı zamanda üretici eğitim alanı olarak da hizmet verecek. İlerleyen süreçte iki belediyenin de çalışmalarıyla bölgede yerel şarap markası oluşturulması konusunda çalışmalar yapılarak bölgedeki üreticiye destek sağlanacak.

MUĞLA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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