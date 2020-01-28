Bodrum açıklarında 45 kaçak göçmen yakalandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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BODRUM açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekibince yakalandı.

Bodrum'un Kargı Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, pazar günü, lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik botta 14'ü Filistin, 10'u Suriye, 6'sı Togo, 5'i Yemen, 4'ü Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Nijerya, 1'i Senegal ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere 45 göçmen yakalandı. 25'i erkek, 8'si kadın ve 12'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirildi.



MUĞLA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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