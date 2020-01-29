Bodrumspor'da Süleyman imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, defans oyuncusu Süleyman Özdamar'ı renklerine bağladı.

Son olarak Başkent Akademi FK'da görev yapan 26 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Altay altyapısından yetişip, Gaziantepspor, Bozüyükspor, Gölcükspor, Bayrampaşa, Aydınspor 1923 ve Silivrispor'da da oynayan Süleyman sezonun ilk yarısında Başkent Akademi formasıyla 16 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkıp 1348 dakika forma giydi.





MUĞLA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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