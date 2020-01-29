Tarlanıza Geliyoruz’ projesi ile üreticiler yerinde bilgilendiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin verimli topraklarında üretmesi, toprağını değil ürünün satması amacıyla başlattığı ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi kapsamında üreticileri yerinde bilgilendirmeye devam ediyor.

Muğla genelinde kurulduğu 2014 yılından bu yana tarıma büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi ile Muğla’da tarım faaliyetlerine doğrudan dokunarak, üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi ile mahallelerinde bilgilendirilen üreticilere modern tarım yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

Son olarak ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi kapsamında Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’ndeki üreticilere Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisleri tarafından Gülleci Bulamacı ilacının yapımı anlatıldı.

‘Gülleci Bulamacı’ teorik ve uygulamalı olarak vatandaşlara anlatıldı

Tamamıyla organik ve ekonomik olması sebebiyle vatandaşlar tarafından çok tercih edilen Gülleci Bulamacı ilacının yapımı mahalle sakinlerine hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Ağaçlarını korumak ve daha kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlara Gülleci Bulamacı ilacının yapımını gösteren ekipler, ayrıca vatandaşları ilacın hangi zararlı ve hastalıklara karşı etkili olduğu konusunda bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamadan oldukça memnun kalan Göktepe Mahallesi sakinleri, ayaklarına kadar gelen Ziraat Mühendislerinden çok şey öğrendiklerini, şimdiye kadar doğru bildikleri yanlışları öğrenerek ağaçlarını ve paralarını kurtardıklarını ifade ettiler.

Muhtar Kaçar, “Büyükşehir sayesinde hem paramızı, hem ağaçlarımızı, hem de sağlığımızı kurtarıyoruz”

Gülleci Bulamacı ilacının yapımının mahalle sakinlerine hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterilmesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Göktepe Mahallesi Muhtarı İsrafil Kaçar, şunları ifade etti: “Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal anlamda yanımızda olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sefer de organik ve ekonomik bir ilaç olan Gülleci Bulamacı ilacının yapımını mahalle sakinlerimize anlatmak üzere ayağımıza kadar geldiler. Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendislerinin üreticilerimizi bilgilendirmesi sonucunda hem paramızı, hem ağaçlarımız, hem de sağlığımızı kurtarıyoruz. Ayrıca yetiştirdiğimiz ürünlerimizi de ağzımızın tadıyla yiyoruz. Yapılan uygulamalar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün’e ve ekibine mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ederim.”

Başkan Gürün; “Üreten köylümüz ürettiğini satacak, emeği ile kazanacak, toprağında kalacak.”

Milli ekonominin temeli olan tarıma ayrı bir önem verdiklerini ve yenilikçi projelerle vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verimli toprakları, başat ürünleri ile Muğla’da üreten köylünün tekrar milletin efendisi olacağını söyledi. Başkan Gürün; “Tarlanıza geliyoruz projemizle Muğla’da ekmeğini toprağından kazanan köylümüze misafir oluyoruz. Eski usul yöntemler yerine kurduğumuz tarım laboratuvarı sayesinde toprağının analizini yaparak hangi üründen daha fazla gelir alabileceğini, hangi gübreyi kullanması gerektiğini, nasıl sulama yapması gerektiğini uzman ekiplerimizle vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Yerel tohum merkezimiz, yem bitkisi desteğimiz ve daha birçok hizmetimizle üreticimizin yanında olarak toprağını değil ürettiği ürününü satmasını amaçlıyoruz. Üreten köylümüz ürettiğini satacak, emeği ile kazanacak, toprağında kalacak” dedi.

MUĞLA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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