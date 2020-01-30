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Akdeniz'de 5.4 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem

DHA

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre,...

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.4.4'LÜK İKİNCİ DEPREMAyrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

MUĞLA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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