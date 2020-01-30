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Muğla'da araç sayısı yüzde 2,7 oranında arttı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 506 Bin 829'a ulaştı.

Muğla'da araç sayısı yüzde 2,7 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 506 Bin 829’a ulaştı.
2018 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 493 Bin 518 iken, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 506 Bin 829’a ulaştı.
Otomobil sayısı 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 209 Bin 602’ye ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 209 Bin 602 adet otomobil, 9 Bin 817 adet minibüs, 4 Bin 437 adet otobüs, 73 Bin 967 adet kamyonet, 9 Bin 562 adet kamyon, 164 Bin 473 adet motosiklet, 33 Bin 795 adet traktör ve 1176 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 Bin 931 adet ile motosiklette gerçekleşti.
Ayrıca 2019 yılı Aralık ayında Muğla’da toplam 15 Bin 457 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 10 Bin 055 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 Bin 708 adet ile kamyonet, 1470 adet ile motosiklet, 420 adet ile minibüs, 400 adet ile traktör, 240 adet ile kamyon, 130 adet ile otobüs ve 34 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

MUĞLA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
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  • İKİNDİ 16:11
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