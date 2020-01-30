Bodrum’da 13 koyda deniz dibi temizliği yapılacak

Bodrum Belediyesi’nin “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları Şubat ayının ilk haftasında başlıyor.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Bodrum deniz dibi temizlik kampanyası, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Yalıçiftlik Koyu’ndan başlatılacak.

Çalışma kapsamında Yalıçiftlik, Gümbet, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere 13 noktada deniz dibi temizliği gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış ekibinde görevli dalgıçlar, Bodrum yarımadasındaki koyları 5 ay sürecek olan çalışmalarla, denize atılmış ya da mevsimsel şartlar nedeniyle denizde birikmiş atıklardan arındıracak.

Her yıl gerçekleştirilen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası ile ilgili olarak Bodrum koylarındaki kirlilik oranında da gözle görülür oranda bir azalma olduğu gözlemleniyor.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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