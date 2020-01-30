Seydikemer'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağında meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçta sıkışanlar, kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, 5 kişiden sürücü Ali Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer sürücü Mehmet Erdem ile isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.