Menteşe’de kesim motoru hırsızlığı

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Muğla Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, çalıntı malzemelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Menteşe ilçesine bağlı Dokuzçam Mahallesinde evlerden kesim motoru hırsızlığının artması üzerine Göktepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin H.O. ve S.O. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu öğrenilen hızar motorları ele geçirildi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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