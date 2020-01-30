Köyceğiz’de kaçak sigara operasyonu

Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen Duman9 operasyonu kapsamında yapılan kontrollerde ilçedeki bir iş yerinde 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, içi tütün ile doldurulmuş makaronlara el koydu, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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