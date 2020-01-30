Muğla’nın yardım tırları Elazığ’a ulaştı

Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Milas, Menteşe, Datça ve Fethiye Belediyelerinde toplanan 9 tır yardım malzemesi Elazığ’a ulaştı. 10 mahallede dağıtılan yardım malzemeleri, mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede mağdur olan vatandaşlar için ilçe belediyelerinin başlattığı yardım kampanyasına destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Muğla Elazığ İçin Tek Yürek’ sloganıyla toplanan yardım malzemelerini Elazığ’a ulaştırdı.

Son açıklamalara göre 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depreminin yaralarını sarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu ‘Muğla Elazığ İçin Tek Yürek’ çağrısına Muğlalılar kısa sürede yanıt verdi. Pazartesi akşamı yola çıkan 9 yardım tırı Çarşamba günü Elazığ’a ulaştı.

Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için giyecek, yiyecek ve barınma malzemelerinin yer aldığı 9 TIR, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) denetiminde belirlenen mahallelere elden dağıtıldı. Elazığ’ın merkez mahalleleri olan HüseynikKesrik, İcadiye, Çarşı, Yeni, Ulukent ve Doğukent, Yurtbaşı Beldesi, Yazıhan Beldesi, İçme Köyü ve Sedef köyüne yardım malzemeleri bırakıldı.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.