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Kadınlara kıl keçisi desteklemesi meyvesini veriyor

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticiler için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında kıl keçilerinin ilk yavruları dünyaya geldi.

Kadınlara kıl keçisi desteklemesi meyvesini veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticiler için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında kıl keçilerinin ilk yavruları dünyaya geldi.
Kadınların üretime katılmasını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini veriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesince ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve hayvan yetiştiriciliğine istekli kadın üreticilere verilen Kıl Keçileri ilk yavrularını doğurmaya başladı.

Yetiştiriciliği gün geçtikçe azalan kıl keçisinin hem popülasyonunu hem de kadın üretici sayısını arttırmak amacıyla Menteşe ilçesinde 40 üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 120 Kıl Keçisinin dağıtılmasıyla başlayan Kıl Keçisi projesi il geneline de yayılacak. Projenin 2. Kısmı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde diğer ilçelerde de devam edecek. Ayrıca Kıl keçisi projesi ile üreticilerin ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte 8 kıl keçisi olması ve üretime teşvik edilmesi, hayvancılığın desteklenmesi de hedefleniyor.
Menteşe ilçesinin Akkaya Mahallesi’nde ikamet eden ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi projesinden yararlanan Aysel Aslan şunları ifade etti: “Normalde geçimimizi çiftçilik yaparak sağlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen ve hayvan yetiştiriciliğine istekli kadın üreticilerimiz için hayata geçirdiği Kıl Keçisi projesinden yararlanarak hayvancılık yapmaya başladık. Proje kapsamında 2 dişi 1 erkek Kıl Keçisi aldık. Bunun sonucunda keçilerimiz doğurmaya başladı. Hayvan sayımızı giderek artacak. Kıl Keçisi projesi kapsamında kadınların üretime katılmasına büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, Muğla’nın sanılanın aksine sadece turizm kenti olmadığını aynı zamanda tarım kenti olduğunu vurgulayarak tarımsal üretimin arttırılması için gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün, Muğla’da kırsaldan kente göçüşün diğer illere göre daha düşük olduğunun altını çizerken, “Başka illerde kırsaldan kente göçüş çok yüksek ancak Muğla’da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Üretimin ana aktörü kadınlarımızla Alım Garantili çiçek üretiminde, Koku vadisi projemizde birlikte hareket ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır. Menteşe ilçemizde başlattığımız ve ilk meyvelerini aldığımız Kıl Keçisi desteği önümüzdeki aylarda diğer ilçelerimizde devam edecek” dedi.

MUĞLA

30 Ocak 2020 Perşembe

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