Turizm Bakanı Ersoy’dan Bodrum standına tam not Bodrum EMİTT Fuarı'na çıkarma yaptı EMİTT Fuarı'nın gözdesi turizm cenneti Bodrum oldu

İstanbul’da düzenlenen ve Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Alanda geniş bir stantla yer alan Bodrum fuarın gözdesi oldu. Yurtdışı ve yurtiçi tur acente temsilcileri ise Bodrumlu yetkililerle görüşmek için birbirleriyle yarıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yurt içinden ve yurt dışından önemli sektör temsilcilerinin katılımıyla açılışı yapılan 24. EMİTT Fuarı'na Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, BODER Başkanı ve aynı zamanda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özyurt, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ile bazı yönetim kurulu üyeleri, BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve Bodrumlu turizmciler katıldı.

Turizm Bakanı peksimet salatası yedi

Fuarı ziyaret eden sektör temsilcilerinin uğrak noktası olan Bodrum standına ilgi çok yoğun oldu. Başkan Aras’ın ziyaretçileri bizzat ağırladığı standı ziyaret edenler arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Fuarın turizm sektörüne ve Bodrum’a hayırlı olmasını dileyen Bakan Ersoy, burada Şef Pelin Dumanlı ve Dilek Köse tarafından yapılan Gemici Peksimeti Salatası'nın tadına baktı.

Ünlülerden yoğun ilgi

Üçüncü holdeki Bodrum standı fuarın ilk gününde adeta dolup taştı. Ziyaretçiler arasında ünlü isimler de vardı. Televizyon programcısı Nebil Özgentürk ve ünlü sanatçı Oktay Kaynarca’nın yanı sıra komşu il ve ilçelerden de Bodrum standına ilgi büyük oldu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Başkan Ahmet Aras tarafından ağırlandı. Hırvatistan'ın İstanbul Konsolosu Ivana Zerek, Malta Turizm Eski Bakanı Conrad Mizzi ve Akdeniz Turizim Vakfı CEO'su Andrew Muscat da Bodrum standını ziyaret ederek, Bodrum’u tüm değerleriyle tanıtan sunumları izledi.

Ünlü sanatçı Mansur Ark da Bodrum standında mini bir konser vererek ziyaretçileri coşturdu.

Bodrum’un tüm güzelliklerini yansıtan, mavibeyaz renklerin hakim olduğu Bodrum standında, Bodrum Mandalinası ve yöresel ürünler ziyaretçilere ikram edildi.



EMITT’in gözdesi Bodrum oldu

Fuar alanında gazetecilere açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fuarların turizm ekonomisi açısında çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Profesyonellerin ve destinasyonların bir araya gelmesi açısından bu fuarlar büyük önem taşıyor. Biz, yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Bodrum Tanıtma VakfıBOTAV ile birlikte Bodrum’un bu sene katılacağı fuarların sayısını azalttık. Daha çok Bodrum’un pazar ülke ve hedeflerine yöneldik. Bu fuarların en önemlilerinden bir tanesi tabii ki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı. Dünyanın ilk dördü arasına giren bu fuara geniş bir stantla katılmayı tercih ettik. Şu anda gördüğümüz ilgi bizi mutlu ediyor.”



Rusya ve Münih’ten direk uçuşlar

Bodrum’a özellikle yurt dışından doğrudan ulaşım için gereken çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Aras, “Yaptığımız çalışmalarla Moskova’dan Bodrum’a biraz geç başlasa da Haziran ayında direk uçuş koydurduk. Türk Hava Yolları’ndan Turan Yardımcı’ya teşekkür ediyorum. Yine, Münih’ten Bodrum’a direk uçuş müjdesini de aldık. Bu bizim turizm ekonomimiz açısından çok önemli çünkü üst düzey gelir grubunu hedefliyoruz. Onlar da aktarmalı değil direk ‘business’ koltukta uçmak istiyorlar. Bu konudaki çalışmalarımız da yine aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

2 Şubat tarihine kadar devam edecek fuarda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışma fırsatı bulacak. Emitt Fuarı’nda 35 ülkeden dünyanın en önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı belirtilen fuara, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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