Menteşe Belediyesi’nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ve onarım çalışması

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından Menteşe Şemsiana Anaokulu bahçesindeki trafik pistine

dönüştürülecek oyun parkında düzenleme çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Hazırlanan bir proje kapsamında trafik pistine dönüştürülecek olan Şemsiana Anaokulu bahçesindeki oyun alanına ekiplerimiz tarafından onarım ve düzenleme çalışması yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında geleceğimiz olan çocuklarımız trafik pisti şeklindeki oyun alanında güvenli bir şekilde oyun oynayabilecek. Ayrıca trafik, yaya ve trafik işaretleri konusunda da genç yaşta bilinçlenecekler. İmkânlarımız kapsamında çocuklarımızın daha iyi fiziksel şartlardaki okullarda eğitim görmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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