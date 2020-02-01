Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı

DHA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 4 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıların 4 milyon lirayı bulan bir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 4 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıların 4 milyon lirayı bulan bir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Tepe ve Siteler Mahallesi'nde 1 hafta önce 2 ayrı villada, 4 milyon lirayı bulan 2 ayrı kasa hırsızlığı gerçekleşti. Zanlılar, değeri 2.5 milyon lirayı aşan ziynet eşyaları ile ABD, Kanada, İsveç ve Avrupa'nın 10 ülkesinden 17 yılda toplandığı belirtilen 1 milyon lira değerinde, 20 bin 600 adet puldan oluşan koleksiyonu, 250 bin lira değerinde dövizi ve 50 bin dolar değerinde Rolex saati çaldı. Çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatili için şehir dışında olan 2 aile, evlerine döndüklerinde hırsızlığı fark ederek, polise bildirdi. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, villalarda inceleme yaptı. Mahallelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ekipler, kasa hırsızlığından sabıkalı M.F. (30) ve İ.K.'yı (25) tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarında İ.K. ve M.F.'nin villadan kasa ve eşyalarla çıktığı görüldü. Zanlılar, Aydın'da bir kuyumcuda ziynet eşyaları bozdururken yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı Suriyeli E.A. (26) ile Türk vatandaşı C.A. (26), Marmaris'te yakalanarak emniyete getirildi. Şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettiği bildirildi. Bir depoya konulduğu öğrenilen iki kasa ise bulundu. Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

MUĞLA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris’te milyonluk kasa hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris’te milyonluk kasa hırsızları yakalandı
Muğla 2019 yılında ihracatta 25’nci il oldu 2019 yılında Muğla Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25’inci il olurken, ithalatta ise 28’inci sırada yer aldı.
YEREL HABERLER Muğla 2019 yılında ihracatta 25’nci il oldu 2019 ...
Bodrumspor Van'da terleyecek
YEREL HABERLER Bodrumspor Van'da terleyecek
Muğla'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Muğla EMITT fuarında tanıtıldı
YEREL HABERLER Muğla EMITT fuarında tanıtıldı
İş makinesi ile define ararken yakalandılar
YEREL HABERLER İş makinesi ile define ararken yakalandılar
Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından ...
Bodrum sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı Başkan Aras; “hangi milletten olursanız olun, bayrağınıza sahip çıkın”
YEREL HABERLER Bodrum sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı Başkan ...
Yangın sırasında yangın merdiveni skandalı yaşandı
YEREL HABERLER Yangın sırasında yangın merdiveni skandalı yaşandı
Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden ...
Bodrum’da 16 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum’da 16 göçmen yakalandı
Muğla'nın Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı
YEREL HABERLER Muğla'nın Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı
Menteşe Belediyesi’nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden Şemsiana Ana Okulunda bakım ...
Kayacık, 'Kızılay'a yardım yapmayın' paylaşımlarını eleştirdi
YEREL HABERLER Kayacık, 'Kızılay'a yardım yapmayın' paylaşımlarını ...
Muğla İl Engelli Meclisi'ne 'Hak Temelli Savunuculuk' eğitimi başladı
YEREL HABERLER Muğla İl Engelli Meclisi'ne 'Hak Temelli Savunuculuk' ...
Turizm Bakanı Ersoy’dan Bodrum standına tam not Bodrum EMİTT Fuarı'na çıkarma yaptı EMİTT Fuarı'nın gözdesi turizm cenneti Bodrum oldu
YEREL HABERLER Turizm Bakanı Ersoy’dan Bodrum standına tam ...
Uçak’tan sözde yüzyılın anlaşmasına tepki
YEREL HABERLER Uçak’tan sözde yüzyılın anlaşmasına tepki
Yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı, anıt mezar olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı, anıt mezar ...
Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen ve 1 organizatör ...
Marmaris yeni kimliği ile EMİTT’te
YEREL HABERLER Marmaris yeni kimliği ile EMİTT’te
Marmaris yeni kimliğiyle EMITT’te
YEREL HABERLER Marmaris yeni kimliğiyle EMITT’te
Asansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen tütün eksperi ağır yaralandı
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)
Kadınlara kıl keçisi desteklemesi meyvesini veriyor
YEREL HABERLER Kadınlara kıl keçisi desteklemesi meyvesini veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X