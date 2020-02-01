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Muğla turizmi İstanbul’da masaya yatırıldı

İHA

Muğla turizmi İstanbul’da masaya yatırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT fuarının ardından resepsiyon düzenledi.
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen resepsiyonda Türkiye'nin önde gelen turizm yatırımcıları ve turizm acenteleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve İlçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
İstanbul’da düzenlenen EMITT Fuarında Muğla’nın tanıtımı için Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Seydikemer stantları yer aldı. Fuarın ardından ülkemizin önde gelen turizm yatırımcıları ve Muğlalı bürokratlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği resepsiyonda bir araya geldi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 54. Hükümet Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, siyasiler, turizm acenteleri ve turizm yatırımcıları katıldı.
Gürün, “Muğla’da Turizmi 12 aya Yaymalıyız”
Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğlanın kültürel ve tarihi dokusuyla sadece deniz turizmi değil çok farklı turizm dallarında da önde gelen bir şehir olabileceğini belirterek turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurguladı. Başkan Gürün, “Burada Turizmin neredeyse her alanından arkadaşımız aramızdalar. Muğla’nın turizm açısından önde gelen ilçelerinin belediye başkanları da buradalar. Biz burada Büyükşehir Belediyesi olarak turizmcileri ve şehrimizin yönetenlerini bir araya getirerek neler yapabilirizi enine boyuna tartışma hedefiyle yola çıktık. Ve bu toplantının yararlı olacağından şüphem yok. Şehrimiz Karya ve Likya Medeniyetlerine kadar uzanan köklü bir tarihe sahip şehirdir. Tıbbın kurucusu Hipokrat, tarihin babası Heredot özgür düşüncenin ifadesi ve halkın haber almasını kolaylaştıran Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi, çay bitkisini ülkemize getiren Zihni Derin ve adını sayamadığım binlerce değerli insan bizim topraklarımızdan yetişti. Bu nedenle sadece deniz değil kültürel öğelerinde çok fazla olduğu bir coğrafyadır Muğla. İlimizde 110 adet antik kentimiz bulunuyor. Bunları ihya edip ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bizim kültürel değerlerimizi ortaya çıkartarak değerini ve karşılığını alarak turistlere sunmamız gerekiyor. Turistleri her şey dahil sistemiyle otelde zaman geçirmelerini sağlamak yerine Muğla’nın yemeklerini, tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini görmeye teşvik etmeli ve onları otelden dışarı çıkarmayı hep birlikte başarmalıyız” dedi.
Muğla’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün izinde ilerleyen ve devrimlerini yaşatan bir şehir olduğunu da söyleyen Başkan Gürün sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğla’nın yerli ve yabancı misafirlerin en güzel günlerini geçireceğiz şehir olmaya devam edeceğini belirtti.

MUĞLA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:42
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  • İKİNDİ 16:11
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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