TFF 3. Lig: Muğlaspor: 1 Somaspor:0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta mücadele eden Muğlaspor sahasında konuk ettiği Somaspor'u Murat Can Bölükbaşı'nın 27'nci dakikada kaydettiği gol ile 10 mağlup etti.

3. Lig 3’üncü grupta Somaspor’u konuk eden Muğlaspor sahadan 10 galip ayrıldı. Maç öncesi Muğlaspor 48 Gençlik taraftarlar grubu Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda Türk Bayrağı'nı yırtan Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos'a tepki için Türk Bayrağı açarak tepki gösterdi. Maçın geliri ise Elazığ depremi için bağışlanacak.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Hasbi Dede xx, Yiğit Çam xx, Kerem Kalkan xx,

Muğlaspor: Gökhan Yenigün xxx, Mustafa Acar xxx, Mehmet Akif Şerifoğlu xx (Dk 87 Osman Kocaağa x), Ramazan Özkabak xxx, Güray Fırat xxx, Anıl Yıldırım xx(Dk 68 Burak Yılmaz xx), Rıdvan Çelik xx (Dk 83 Adem Aydın x), Murat Can Bölükbaşı xxx, Batuhan Süer xx, Muhammed Emel xx, Sami Can Özkan xx

Somaspor: Ömer Kavurkacı xx, Melih Şencan xx, Muhsin Polat xx, Muammer Atalay xx, Onur Ulaş xx, Ali Akkuş xx, Yusuf Can Abay x (Dk. 57 Cafercan Aksu x), Üzeyir Ergün xx, Fırat Suçsuz x (Dk. 57 Mustafa Aydoğdu x), Melih Vardar x (Dk 31 Burak Turan x), Nurettin Çağlar xx

Sarı Kartlar: Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Muhammed Emel (Muğlaspor), Üzeyir Ergün, Mehmet Bağlı (Somaspor)

Gol: Dk. 27 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor)

Maçtan Dakikalar:

Dk 12 Muğlaspor Mehmet Akif ile ceza alanının hemen dışında frikik kazandı. Frikik atışını kullanan Mehmet Akif'in şutu az farkla dışarı çıktı.

Dk 27 (Gol) Baskısını arttıran Muğlaspor bu dakikada golü buldu. Orta sahadan derinlemesine gelen topu taşıyan Murat Can Bölükbaşı'nın ceza alanı dışından sert şutunda top ağlarla buluştu 10.

Dk. 63 Somaspor ikinci yarıda beraberlik için ataklarını arttırdı. Ceza alanı içinde topla buluşan Cafercan'ın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Dk. 71 Somasporlu Melih ara pası sonrası gelen topu son anda dokunarak kaleye gönderdi. Muğlaspor kalecisi Gökhan topa son anda müdahale ederek gole izin vermedi.

Dk. 87 Muğlaspor'da sağ kanattan gelişen atakta Ramazan kaleye uzak mesafeden sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. Karşılaşma Muğlaspor'un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.

