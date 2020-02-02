Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Antalya–Fethiye karayolu Karaçulha Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Salih Ekinci’nin kullandığı 15 KD 227 plakalı kamyonet ile İbrahim Selvi yönetimindeki 48 FP 020 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Salih Ekinci, Fethiye Devlet Hastanesine, ağır yaralan diğer sürücü İbrahim Selvi de ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Selvi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Ekinci’nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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