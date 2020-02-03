Gönüllüler çevre temizliği yaptı

Sosyal ağlarda 'Misgibi1Bodrum' olsun diyerek hafta sonları bir araya gelen gönüllüler çevre temizliklerine devam ediyor.

Gönüllüler bu hafta sonu Gümbet Koyunda bir araya gelerek geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü personelinin de destek verdiği etkinlikte yaklaşık 500 kg atık toplandı.

Diğer bir etkinlikte ise 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Bodrum Kent Konseyi üyeleri ve çevre gönüllüleri Gölköy Kovalık Sulak Alanında (Akdeniz Gölü) toplandı. Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı'nı Koruma Çalışma Grubu'nun düzenlediği etkinliğe Kent konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Gölköy Mahalle Muhtarı Ahmet Barut ve çevre gönüllüleri katıldı.

Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı'nı Koruma Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamaların ardından sulak alan çevresinde incelemelerde bulunularak çevre temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum'da çevreci aktivistlerin yaptığı hafta sonu etkinliklerine destek veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bodrum sadece devlet ve yerel yönetime bırakılmayacak kadar değerlidir." diyerek, çevrecileri emek ve cesaretleri için kutladığını ifade etti.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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